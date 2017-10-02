Новый сезон «Аквамарина» окутан тайной

Цирк Танцующих Фонтанов Аквамарин открывает новый сезон остросюжетным шоу «Тайна Музея Снов». Представление размывает грань между реальностью и сказочным миром искусства, наполненным удивительными приключениями, загадками, волшебством, опасностями и веселыми происшествиями.

На фоне грандиозных декораций из танцующих фонтанов и голографических спецэффектов вы увидите только самые яркие цирковые номера: увлекательную клоунаду лицедеев, дрессированных животных, акробатику на батутах, ледовый балет, экстравагантный корд-де-парель, экстремальную воздушную гимнастику на цепях, редкий номер «Перши» и многое другое.

По сюжету молодая художница случайно знакомится с загадочным молодым человеком, который рассказывает ей, что много лет служил хранителем музея, и знает его тайну. По его словам, главный экспонат, гигантская жемчужина, скрытая от глаз посетителей музея. Эта жемчужина была легендарным сокровищем семи морей и самой желанной добычей пиратов всех времен!

Случайными свидетелями этого разговора становятся капитан Леклерк и его свита из двух незадачливых воришек. Воодушевленные возможностью безнаказанно завладеть драгоценной жемчужиной, они решаются на ограбление музея, где во время поиска наживы совершают увлекательное путешествие в историю искусств сквозь пространство и время, от античности до сюрреализма.

И простое, как им казалось, дело превращается в удивительное приключение, наполненное опасностями и веселыми происшествиями.

Цирковое шоу «Тайна Музея Снов» подарит вам яркие и незабываемые впечатления и навсегда перевернёт восприятие циркового искусства!