Юлию Савичеву после декретного отпуска поклонники не узнают

Юлия Савичева опубликовала свой первый снимок после длительного перерыва в профессии в связи с беременностью и рождением ребенка. Выпускница "Фабрики звезд" и подопечная Максима Фадеева вернулась в Москву из Португалии.

"Наконец-то моя команда в сборе, готовим новую концертную программу! Очень соскучилась по всем! Привет, мои дорогие!", - сообщила Юлия Савичева. Поклонники бросились благодарить Савичеву за её творчество, за неё саму, и поздравляют её с рождением дочери. По мнению фолловеров артистки, на опубликованном фото узнать ее очень трудно – певица сильно изменилась.

В конце августа Максим Фадеев официально заявил, что певица Юлия Савичева, продюсером которой он является, родила дочь. На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение, где сообщил радостную новость.