Продюсер, создатель группы "ВИА-Гра" Константин Меладзе крайне редко рассказывает о своей жене и детях. Супруга музыканта - одна из самых сексуальных звезд шоу-бизнеса Вера Брежнева.

По признанию Меладзе, на Веру внимание он обратил не сразу. А когда он полюбил певицу, Вера, как сказал в интервью Константин Меладзе, "дала ему пенделя и разбудила интерес к иной жизни".

Меладзе рассказал, что Вера пришла в группу "ВИА-Гра", и она его не впечатлила. Как и других участниц коллектива, девушку пришлось отправить учиться. Продюсер поражался, как стремительно развивалась Брежнева. "Не хочу никого обижать, но объективно наибольшего успеха из экс-"виагры" добилась Вера Брежнева. Она реально совершенно поразительный человек, самая красивая и сексуальная", - высказал мнение о супруге Меладзе.

Продюсер был женат, артистка - замужем. Они растили своих детей. Но любовь есть любовь. Константин и Вера долго скрывали свой роман. Поженились в Италии.

"Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился", - сказал Константин Меладзе в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона".