Эвелина Блёданс показала фото в медицинском халатике
"Медсестра всея Руси" сфотографировалась в знаменитой спецодежде
2 октября 2017, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Эвелина Блёданс сфотографировалась в медицинском халатике, в котором выступала в роли сексуальной медсестры в "Маски-шоу". Подписчики Блёданс разделились на два лагеря. Многие в восторге, как теледива умудрилась сохранить фигуру и облачиться в халатик прежнего размера.
Другие раскритиковали актрису из-за того, что она играет с сыном в пациента и врача в слишком откровенном наряде. "Иногда медсестра всея Руси тоже хочет, чтоб её полечили", - подписала Блёданс.
"Эвелина супер!!! Пример для всех", "Просто когда женщина сексуальна она везде сексуальна!!!!", "Помню какая была медсестра- просто супер и такая же красотка осталась", - хвалят поклонники.
После расставания с мужем Эвелина Блёданс выложила фото на яхте с молодым красавцем.