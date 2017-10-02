Эвелина Блёданс показала фото в медицинском халатике

Актриса Эвелина Блёданс сфотографировалась в медицинском халатике, в котором выступала в роли сексуальной медсестры в "Маски-шоу". Подписчики Блёданс разделились на два лагеря. Многие в восторге, как теледива умудрилась сохранить фигуру и облачиться в халатик прежнего размера.

Другие раскритиковали актрису из-за того, что она играет с сыном в пациента и врача в слишком откровенном наряде. "Иногда медсестра всея Руси тоже хочет, чтоб её полечили", - подписала Блёданс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)Окт 1 2017 в 10:20 PDT

"Эвелина супер!!! Пример для всех", "Просто когда женщина сексуальна она везде сексуальна!!!!", "Помню какая была медсестра- просто супер и такая же красотка осталась", - хвалят поклонники.

После расставания с мужем Эвелина Блёданс выложила фото на яхте с молодым красавцем.