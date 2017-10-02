Полина Гагарина похудела после родов дочки на 25 кг

Певица Полина Гагарина во время второй беременности поправилась гораздо меньше, чем во время первой. Но артистке пришлось изрядно попотеть, чтобы носить облегающие платья.

Фигура - это забота знаменитостей. Полина Гагарина кормила грудью свою дочку Мию. Некоторые мамочки умудряются кормить детей, но не набирать вес, даже худеть. А артистка поправилась, пришлось сесть на диету и нанять фитнес-тренера. Тренер приезжает домой к певице три раза в неделю.

Он выжимает из молодой мамы все соки. Занятие начинается с интенсивной разминки. Певице необходимо было убрать все складки на животе и с боков, подтянуть бедра. Полина Гагарина успешно тренировалась. Ей удалось избавиться от 25 килограммов и добиться идеальной фигуры.

Актриса Мария Кожевникова смогла быстро похудеть после рождения третьего сына. Певица Анна Седокова не хотела себя истязать после рождения сына Гектора.