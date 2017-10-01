Музыкант подчеркнул, что планирует более трезво расставлять приоритеты, чтобы ни в коем случае не пропустить детство своей дочки.
Тимати бросает сцену ради маленькой дочки
1 октября 2017, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский музыкант Тимати сделал важное заявление, которое очень огорчило его поклонников.
Рэп-исполнитель намерен уйти со сцены ради своей маленькой дочери, которую зовут Алиса. На своей страничке в социальной сети Instagram Тимати заявил, что его сольный концерт 4 октября станет последним масштабным выступлением на ближайшие несколько лет.