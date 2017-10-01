Малахов пожаловался Собянину, что замерзает

Популярный телеведущий Андрей Малахов опубликовал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором пожаловался, что замерзает в неотапливаемой квартире. Об этом шоумен написал в своем Twitter.

Малахов написал: «Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите!». В своем следующем посте, опубликованном три часа спустя после первого, Малахов рассказал, что «тепло пошло»: «Вы мой мэр, @MosSobyanin ! Все заработало!»

Как сообщалось ранее, отопительный сезон в Москве в этом году начался 28 сентября. На сегодняшний день тепло пришло в 65% всех московских домов и 70% социальных объектов. В выходные работа по подаче тепла продолжается.