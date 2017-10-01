Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал актрису Анастасию Макееву толстой

Поступок знаменитого российского телеведущего Дмитрия Губерниева возмутил поклонников актрисы Анастасии Макеевой.

Мужчина написал на страничке женщины в соцсети Instagram нелестный комментарий. Макеева опубликовала фото оладьев со сметаной, которыми "балуется" по выходным. Губерниев решил пошутить и заявил, что Анастасия "толстая" и порекомендовал ей урезать количество пищи.

Один из подписчиков Макеевой пришел в ужас от столь прямолинейного высказывания и посоветовал Дмитрию самому следить за своим питанием. Телеведущий не растерялся и заметил, что очень любит поесть и при этом остается стройным. Некоторые подписчики актрисы, однако, оценили шутливый тон Губерниева.