Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал актрису Анастасию Макееву толстой
1 октября 2017, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
Поступок знаменитого российского телеведущего Дмитрия Губерниева возмутил поклонников актрисы Анастасии Макеевой.
Мужчина написал на страничке женщины в соцсети Instagram нелестный комментарий. Макеева опубликовала фото оладьев со сметаной, которыми "балуется" по выходным. Губерниев решил пошутить и заявил, что Анастасия "толстая" и порекомендовал ей урезать количество пищи.
Один из подписчиков Макеевой пришел в ужас от столь прямолинейного высказывания и посоветовал Дмитрию самому следить за своим питанием. Телеведущий не растерялся и заметил, что очень любит поесть и при этом остается стройным. Некоторые подписчики актрисы, однако, оценили шутливый тон Губерниева.