Телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее бывают "провалы" в памяти
1 октября 2017, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарная российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее есть некоторые проблемы с памятью.
Женщина заявила, что иногда не может вспомнить даже дату и год своего рождения. В рамках передачи "Честное слово", ведущим которой является Юрий Николаев, Андреева отметила, что близкие и друзья уже давно не обижаются, если она не поздравляет их с праздниками.
Она также уточнила, что не помнит, что такое возраст и никогда не считает года. Интересно, что Екатерина затрудняется ответить на вопрос о том, сколько лет она состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем.