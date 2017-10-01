Легендарная российская телеведущая Екатерина Андреева призналась, что у нее есть некоторые проблемы с памятью.

Женщина заявила, что иногда не может вспомнить даже дату и год своего рождения. В рамках передачи "Честное слово", ведущим которой является Юрий Николаев, Андреева отметила, что близкие и друзья уже давно не обижаются, если она не поздравляет их с праздниками.

Она также уточнила, что не помнит, что такое возраст и никогда не считает года. Интересно, что Екатерина затрудняется ответить на вопрос о том, сколько лет она состоит в браке с бизнесменом Душаном Перовичем.