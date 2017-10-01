Екатерина Климова показала фото дочки в ее день рождения

Актриса и многодетная мать, Екатерина Климова порадовала поклонников публикацией в Instagram. Она разместила фотографию своей двухлетней дочурки - четвёртого ребёнка в семье.

Звезда подписала снимок коротко: «2 года». Малышка стоит, судя по всему за ручку с мамой. Поклонники разделились на два лагеря и сразу же начали спорить: на кого похож ребенок. Одни утверждают, что Бэлла – копия папы Гелы Месхи, другие считают, что девочка похожа только на маму.

Напомним, первым супругом Екатерины Климовой был ювелир Илья Хорошилов, в браке с которым в 2002 году родилась дочь Елизавета. Второму мужу — актеру театра и кино Игорю Петренко — Екатерина родила сыновей Матвея (в 2006 году) и Корнея (в 2008 году). Нынешний супруг актрисы — актер театра и кино Гела Месхи.

Ранее Актриса Екатерина Климова показала шикарную фигуру в бикини. 39-летняя мама четверых детей со воим мужем актером Гелой Месхи сделали пародию на "танцующего итальянского партнера".