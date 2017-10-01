Знаменитый российский телеведущий Дмитрий Шепелев решился на серьезное признание.

После смерти своей любимой женщины Жанны Фриске мужчина один воспитывает их маленького общего сына Платона. Несмотря на то, что жизнь Шепелева не является безоблачной, он заявил, что готов вновь стать отцом. Телеведущий признался, что всегда хотел быть папой мальчика, поскольку не знал, как обращаться с малышками, однако теперь все изменилось, и добавил, что хотел бы растить еще и девочку.

Как сообщает "7 Дней", Дмитрий действительно мечтает о дочке, однако в настоящий момент вся его жизнь подчинена Платону.