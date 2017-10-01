Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Станислав Садальский грубо высказался по поводу отмены свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По словам актера, данное событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих его участников.

Также актёр назвал себя «провидцем», сославшись на свою июльскую запись в "Живом Журнале", где он также негативно отозвался о событии. Подписчики Садальского в соцсети поддержали мнение артиста и вспомнили слухи о нетрадиционной ориентации "натурального блондина".

Популярный певец Николай Басков и телеведущая, признанная красавица Виктория Лопырева публично рассказали о грядущей свадьбе в шоу "Прямой эфир" у Андрея Малахова. Им пришлось изменить дату свадьбы.

К скандалу вокруг фильма «Матильда» подключился известный актер Станислав Садальский после его публикации в сети «Инстаграм». Общественность возмутил нестандартный юмор артиста, который высказался о картине.