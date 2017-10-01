Мэрилина Мэнсона завалило декорациями во время концерта
1 октября 2017, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
Мэрилин Мэнсон получил травму во время субботнего концерта в Нью-Йорке.
Как пишет журнал Variety, на рок-исполнителя обрушились декорации. Участники группы Мэнсона, заметив, что артист не может самостоятельно встать, прекратили играть и попытались ему помочь. В результате выступление было прервано.
Мэнсон был доставлен в больницу с травмой ноги. Врачи рассказали, что состояние музыканта не является тяжелым.
Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Мэрилин Мэнсон в ходе своего концерта в Киеве оскорбительно высказался о Москве. Российский продюсер Иосиф Пригожин в ответ назвал американского артиста «раскрашенной обезьяной».