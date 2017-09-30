Шепелев показал съёмную квартиру, в которой живет вдвоём с сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев почти не рассказывает о личной жизни. Шепелев после смерти любимой женщины Жанны Фриске растит их сына Платона. Четырёхлетний малыш ходит в детский сад.

Заботливый отец снял квартиру специально поближе к детсаду, который посещает Платон. В квартире сделали ремонт, чтобы папе и сыну жилось комфортно. Жилище телеведущего показали в программе "Идеальный ремонт". Ведущая программы Наталья Барбье отметила, что Дмитрий точно знал, какая должна быть его квартира.

Шепелев признался, что много времени проводит на кухне. Он, оказывается, сам готовит еду для малыша. Обновлённая квартира мужчине понравилась очень. "Это абсолютная фантастика! По-другому сказать невозможно. Я благодарю, что вы ко мне прислушались. Я вошел сюда и чувствую себя комфортно и уютно. Сыну тоже понравится, я уверен!" - признался Дмитрий Шепелев.