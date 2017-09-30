Ольга Бузова сама рассказала о нападении на нее на концерте

Ведущая шоу "Дом-2", запевшая после развода с мужем, Ольга Бузова выступала в Дубае и во время концерта на нее напал мужчина. Видео, как мужчина попытался выхватить микрофон у поющей Ольги, опубликовано в сети. Бузова решила лично рассказать об инциденте.

"Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью...но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь", - делится теледива. Бузова возмущена, какие нынче пошли мужчины.

"Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку - становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова "мужчина" как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления - это не достойно. Я очень хочу верить, что таких "нелюдей" не так много...но всё же, это действительно страшно.

Что происходит с этим миром? С людьми? " - написала Ольга Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Сен 30 2017 в 8:22 PDT

Девушка достойно пережила развод с мужем-футболистом. Ольга не только работает в "Доме-2", но и является дизайнером одежды, поет, выступает на сцене.

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