Филипп Киркоров открыл в Москве свой караоке-клуб

Филипп Киркоров открыл собственный караоке-клуб с символическим названием "Филармония". В это заведение попасть просто с улицы невозможно. Киркоров рассказал, что там он будет отдыхать от камер, напряжения и поклонников.

Филипп отметил, что у него будет самая лучшая кухня в Москве, при этом все артисты поделилась рецептами: будет, например, селедка под шубой от Аллегровой, пирожки от Лепса, пицца от Киркорова, рассказал он Дни.ру.

Поздравить артиста с таким событием пришла Татьяна Навка, при этом владелец заведения на гостью буквально набросился с поцелуями и объятиями, и такого напора спортсменка не ожидала. Журналистам она призналась, что готова ночь напролет петь и танцевать в таком месте.

Ранее стало известно, что первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов и певец Григорий Лепс планируют открыть питейное заведение «Рюмка водки».