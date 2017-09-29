Николаев поспорил с Маликовым из-за поздравлений в соцсетях

Певец и композитор Дмитрий Маликов на странице в Instagram поделился с поклонниками своими мыслями по поводу популярных в нынешнее время поздравлений в соцсетях. По мнению Маликова, это игра на публику.

Гораздо лучше – позвонить другу и прийти в гости с подарком. Часть поклонников Дмитрия поддержала, согласившись, что эта "показуха" порядком надоела и что живое общение незаменимо.

При этом сообщение задело "за живое" компазитора и певца Игоря Николаева. Певец принес Маликову показательные извинения за то, что в январе поздравил его с днем рождения через соцсети. При этом он объяснил свой поступок невозможностью передать эмоциональное состояние словами. "Вот я, например, выложил фрагмент из "Старых песен о главном", где мы с тобой снимались, потому что это милые приятные воспоминания, и по телефону их не очень передашь… Еще раз извини, что поздравил. Удачи!" – с обидой написал Николаев.

В итоге пришлось извиняться Маликову, он уверил коллегу, что не имел никого ввиду, а просто высказал свои мысли.