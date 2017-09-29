Сергей Лазарев в своем новом клипе впервые снял сына

Популярный российский певец Сергей ЛАзарев выпустил новый клип под названием «Так красиво». Одну из ролей в нем сыграл его трехлетний сын Никита. Видеозапись появилась на официальном канале Youtube Сергея Лазарева.

Сергей рассказал, что героями его клипа стали люди, которых отобрали в результате специально организованных для съемок кастинга влюбленных пар. В итоге вышло очень правдивое и чувственное видео.

Видеоклип получил маркировку 18+. Связано это с тем, что в клипе показываются взаимоотношения пар с нетрадиционной ориентацией.

"Невероятный клип, не наигранный, так как пары реальные, очень круто и красиво получилось!", - пишут поклонники.

Ранее сообщалось, что музыкально-песенный конкурс "Новая волна" в Сочи уже запомнился многим неординарными выходками артистов. Одним из таких событий стал конфликт между Димой Биланом и Сергеем Лазаревым.