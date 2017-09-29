Всегда с ярким макияжем и зализанными назад волосами, Волочкову трудно представить себе в другом образе. Между тем, она способна на эксперименты со своей внешностью. Не так давно Анастасия сменила прическу, а теперь рискнула показать себя без грамма косметики.

"Прекрасное домашнее уютное утро. Но день будет насыщенным. Как здорово иметь свободу – просыпаться тогда, когда этого хочет душа, а не по звонку будильника", – подписала балерина снимок, сделанный в спальне.

Трудно сказать, что Анастасия уже вступила в бальзаковский возраст. Естественность делает ее похожей на юную девушку. Многие отметили естественную красоту блондинки: "Отличная фотография) Нежная, красивая!", "Анастасия такая натуральная, очень красивая", – комментируют фолловеры в Instagram.

Однако не всем пришелся по душе утренний вид звезды. Некоторые подписчики считают, что публичной особе не подобает выкладывать такие снимки в сеть: "... Вы же публичный человек. Ваши фото всегда должны быть аккуратны… Мне кажется, подобные фото должны оставаться за кадром".



