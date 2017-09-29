Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара - обладательница идеальной фигуры. Артистка разметила фото, демонстрирующее ее точеную фигурку, абсолютно плоский живот в соцсети, и ей сразу задали вопрос: точно ли она мама двоих детей.

Не секрет - Зара растит двоих сыновей. Певица поделилась, как ей удается быть такой тоненькой. По словам артистки, она бегает по утрам. Именно тренировки помогают ей сохранить прекрасную форму.

Публикация от Зара (@zara_music)Сен 26 2017 в 11:06 PDT

Зара призналась, что утренние пробежки не только тренируют практически все группы мышц и сжигают калории, но и придают ей сил и энергии. Она с большим удовольствием совершает пробежки около своего дома, где рядом лес и озеро, а на свежем воздухе и калории сжигаются быстрее.

Зара правильно питается. Она советует не завтракать перед пробежкой и воздержаться от еды хотя бы на 40 минут после бега, - сообщает "7 Дней". По ее мнению, тогда результат не заставит себя ждать.

Недавно Зара в Италии спела дуэтом с выдающимся итальянским тенором Андреа Бочелли на сцене римского Колизея. В Коллизее проходило грандиозное шоу Andrea Bocelli Show. Вместе с маэстро российская артистка исполнила одну из самых известных композиций Бочелли "Останусь с тобой". Аккомпанировал дуэту известный канадский пианист и композитор Дэвид Фостер.