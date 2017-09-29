Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)
29 сентября 2017, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Зара - обладательница идеальной фигуры. Артистка разметила фото, демонстрирующее ее точеную фигурку, абсолютно плоский живот в соцсети, и ей сразу задали вопрос: точно ли она мама двоих детей.
Не секрет - Зара растит двоих сыновей. Певица поделилась, как ей удается быть такой тоненькой. По словам артистки, она бегает по утрам. Именно тренировки помогают ей сохранить прекрасную форму.
Зара призналась, что утренние пробежки не только тренируют практически все группы мышц и сжигают калории, но и придают ей сил и энергии. Она с большим удовольствием совершает пробежки около своего дома, где рядом лес и озеро, а на свежем воздухе и калории сжигаются быстрее.
Зара правильно питается. Она советует не завтракать перед пробежкой и воздержаться от еды хотя бы на 40 минут после бега, - сообщает "7 Дней". По ее мнению, тогда результат не заставит себя ждать.
Недавно Зара в Италии спела дуэтом с выдающимся итальянским тенором Андреа Бочелли на сцене римского Колизея. В Коллизее проходило грандиозное шоу Andrea Bocelli Show. Вместе с маэстро российская артистка исполнила одну из самых известных композиций Бочелли "Останусь с тобой". Аккомпанировал дуэту известный канадский пианист и композитор Дэвид Фостер.