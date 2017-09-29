Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь. Теледива несколько раз в году отдыхает на заграничных курортах, сейчас путешествует в Китае. И эта страна Ксении так понравилась, что она хочет уговорить мужа переехать в Китай.

"...в Москве жить тяжело, вообще иногда ощущение что мы не живём, а существуем..." - сетует работающая мама двух дочек. "Прилечу в Москву и буду уговаривать мужа переехать в Китай, ну если честно, то я иногда думаю что можно было бы в один день собраться и переехать всей семьёй, дети будут говорить на английском, как на родном языке, общаться с людьми разных культур", - размечталась Бородина. "... посмотрите на расслабленных азиатов, европейцы в меньшей степени, но у них обед святое, семья святое, праздники святое, встреча с друзьями святое, все святое, все в приоритете для себя и у нас?! Работа, работа, работа, работа , ещё раз работа, стресс, вирусы, дети болеют, холодно, дождь, работа, обед не святое( не успеваю) , пробки", - пишет Ксения Бородина в Instagram. Пробки в Китае тоже есть. Но, по словам Ксении, они не такие страшные, как в Москве. И особо Ксюша отметила про Китай: "Тут влажность такая, что кожа всегда крутая увлажнённая, и волосы вообще другие мягкие как шёлк и блестят)"

Публикация от borodylia (@borodylia)Сен 26 2017 в 5:09 PDT

Хорошо там, где нас нет.