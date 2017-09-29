СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

После смерти прославленной певицы Людмилы Рюминой, которая всю жизнь была одинокой, наследницей ее состояния считалась племянница Лариса. Однако после смерти певицы, скончавшейся в начале сентября от онкологии, Иосиф Кобзон приоткрыл завесу тайны ее личной жизни.



"К огромному сожалению, только к концу ее жизни сложилась ее личная жизнь. За суетой мирской, за творческими поисками она не думала о создании семьи. Только в этом году Людмила официально вышла замуж", - сообщил Кобзон.



Журналисты попытались выяснить, кем является таинственный вдовец. В культурном фольклорном центре Людмилы Рюминой сообщили «Собеседнику», что супруга Рюминой зовут Андрей Геннадьевич Залесский и что он после ее смерти уехал из Москвы. Певец Игорь Наджиев рассказал, что пара расписалась и обвенчалась в 2017 году, прожив до этого 20 лет в гражданском браке.



По сему выходит, что главный наследник певицы он. У Людмилы Рюминой остались две квартиры в Москве стоимостью 110 миллионов рублей и дорогие ювелирные украшения.



