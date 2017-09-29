Роза Сябитова оставила сбежавшему зятю только машину

Как выяснилось, зять Розы Сябитовой, прошедший «кастинг» придирчивой свахи, сбежал через месяц после свадьбы с ее дочкой Ксенией. Роза же потратила на главное событие дочкиной жизни целое состояние, которое по самым скромным подсчетам, оценивается в 15 млн рублей, одно только наряд невесты обошелся в миллион рублей.

«Дни.ру» называют в качестве одной из причин развода маленькое приданое. Журналисты связались с бывшей тещей, чтобы узнать, кому достанется все то богатство, которым Роза одарила молодых. На свадьбу дочери Ксении и зятю Андрею известная на всю страну сваха подарила квартиру и дачу, но поскольку это не совместно нажитое имущество, а квартира и вовсе записана на Сябитову, не состоявшийся продолжатель династии не сможет претендовать на эти подарки, за исключением машины, которую Роза решила не отбирать.

Когда-то сваха всея страны лично одобрила кандидатуру на роль жениха для дочки. Она видела юриста Андрея продолжателем своего дела и готова была инвестировать в «полезного» зятя, но он не ужился в звездной семье. Причиной развода Роза видит неравенство супругов. "

"Андрей решил стать членом семьи небожителей, но не понял, что небожителями мы стали только потому, что очень много работали и всего достигли сами. И моя дочь может не раздвигать свои молодые красивые ноги за колечко или пальтишко, как было со мной", - посетовала Сябитова «Дням. ру».



