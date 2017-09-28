Звезда Голливуда Том Круз опроверг домыслы о своем накладном заде, который подвергся всеобщему обсуждению и осмеянию после выхода фильма "Операция "Валькирия".

Вот уже месяц по Сети гуляет неудачный скриншот из фильма, на котором ягодицы 55-летнего Круза выглядят уж очень "кардашьянисто". Известный оскароносный актер, режиссер, продюсер, сценарист и культурист был вынужден официально опровергнуть домыслы о том, что использовал во время съемок "присадки" ил протезы. Актер утверждает, что это его "природный" зад, точно такие же ягодицы можно увидеть и в других картинах с его участием. Он подчеркнул, что снимается без дублеров и не использует компьютерные спецэффекты.

Стоит отметить, что Круз дважды подвергся критике после выхода "Операции "Валькирия", где сыграл полковника Клауса фон Штауффенберга, одного из организаторов покушения на Гитлера. Это очень расстроило семью полковника и ряд немецких политиков, пишет "РГ".



