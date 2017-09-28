Юлия Ковальчук не скрывает беременность

Певица Юлия Ковальчук рассекретила свое интересное положение. Она снялась для обложки глянцевого журнала вместе с супругом Алексеем Чумаковым и впервые показала фото с округлившимся животом.

34-летняя российская певица, ведущая, актриса, бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в ближайшем будущем впервые станет мамой. Слухи, то и дело появлявшиеся в СМИ и социальных сетях, на этот раз оказались правдой. "Мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время", - написала Юлия.

Многочисленные поклонники немедленно рассыпались в поздравлениях и комплиментах будущим родителям.

Ранее российская певица Юлия Ковальчук опубликовала в социальной сети Instagram новый снимок. Поклонники артистки незамедлительно поздравили звезду с рождением долгожданного ребенка.