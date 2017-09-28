СМИ: Гузеева накричала на одну из невест в шоу «Давай поженимся»

Во время очередной съемки телевизионного шоу «Давай поженимся!» ведущая Лариса Гузеева слишком эмоционально отреагировала на слова потенциальной невесты из Тамбова. Об этом сама девушка рассказала в интервью тамбовским СМИ.

Дело в том, что участница шоу со своим предполагаемым избранником захотела посетить Чернобыльскую зону отчуждения. Телеведущая возмутилась намерениями женщины и заявила, что «она ещё не рожала, и не понимает, что вернётся оттуда с хвостом».

Также девушка проинформировала СМИ, что ведущей использовались при этом и слова, относящиеся к категории матерных, но они, якобы, были вырезаны при последующем монтаже окончательной версии шоу.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что ее "освиневший" вид вызывает у нее тошноту. За лишний вес актрису начал упрекать даже собственный муж, который едва ли мог признать в этой женщине свою возлюбленную.