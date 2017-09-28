Певица Мадонна спародировала светскую львицу Ким Кардашьян в эфире американского ток-шоу The Tonight Show с ведущим Джимми Фэллоном. Певица пришла на шоу для презентации своей линии косметики.

Мадонна посетила ток-шоу Джимми Фэллона, чтобы прорекламировать свою новую линию косметики. Но на то и комедийное шоу, чтобы чем-то озадачить гостя. Фэллон попросил Мадонну показать пародию на Ким Кардашьян.

Поначалу ведущий сыграл с Мадонной в игру Lip Flip, когда собеседники "меняются губами" с помощью компьютерного монтажа (такой у американцев юмор). Ведущий и певица спародировали друг друга, а затем Фэллон попросил Мадонну спародировать Ким Кардашьян. Певица попрощалась в стиле светской львицы, и было так похоже, что студия хохотала от души.