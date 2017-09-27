Балерину Анастасию Волочкову обокрала ее собственная прислуга

Звезда балета в шоке: ее обокрала домработница, которая проработала у Анастасии Волочковой десять лет. И это случилось сразу после того скандального инцидента, когда Анастасию обокрал собственный водитель.

Анастасия Волочкова не успела пережить одну неприятность, как на нее обрушилась другая, и такого же рода. Анастасию обокрала прислуга, сообщает портал teleprogramma.pro.

Недавно танцовщица рассказала журналистам, что ее на несколько миллионов рублей обокрал личный водитель Александр Скиртач. И вот инцидент того же рода: балерину обокрала ее домработница Раиса, которая служила у Насти 10 лет. Волочкова стала подозревать, что ее деньги расходуются бесконтрольно и объявила прислуге, что отныне все ее покупки будут проходить по специальной карточке и Раиса, по словам Волочковой, с тех пор сильно изменилась. Дошло до того, что Рая перестала кормить ребенка Волочковой. Анастасия уволила домработницу и на ее место взяла семью из Таджикистана.