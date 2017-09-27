Опубликован рейтинг самых сексуальных клипов всех времен

Опубликован рейтинг самых сексуальных музыкальных клипов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Список опубликован на сайте журнала 26 сентября.

В рейтинг включены всего 30 видеоклипов, в том числе легендарного Майкла Джексона. В ТОП-10 вошли знаменитые исполнители Принс, Мадонна, Бритни Спирс, Бейонсе. Возглавил рейтинг черно-белый клип на песню Wicked Game Криса Айзека. В этом ролике снялась датская супермодель Хелена Кристенсен. Второе место занял клип на Kiss певца Принса. На третьем месте стоит композиция Мадонны Justify My Love.

В ТОП-10 вошли исполнители Бритни Спирс, Джанет Джексон, Ди Энджело, Фиона Эппл, Рианна, Канье Уэст и Бейонсе.