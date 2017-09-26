Наталья Фриске сдала тест на ДНК
26 сентября 2017, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]
Наталья Фриске решила обратиться к врачам, чтобы исключить угрозы наследственных заболеваний у себя и всей семьи. Она сдала ДНК-тест, который поможет выявить потенциальную угрозу.
Наталье посоветовал это сделать друг мужа, компания которого занимается как раз исследованиями в этой области. Теперь Наталья Фриске с нетерпением ожидает результаты тестирования.
Ранее Наталья Фриске в социальной сети Instagram опубликовала свою новую фотографию, которая поразила подписчиков. Дело в том, что Наталья все больше становится похожа на свою сестру Жанну.