Наталья Фриске сдала тест на ДНК

Наталья Фриске решила обратиться к врачам, чтобы исключить угрозы наследственных заболеваний у себя и всей семьи. Она сдала ДНК-тест, который поможет выявить потенциальную угрозу.

Наталье посоветовал это сделать друг мужа, компания которого занимается как раз исследованиями в этой области. Теперь Наталья Фриске с нетерпением ожидает результаты тестирования.

Ранее Наталья Фриске в социальной сети Instagram опубликовала свою новую фотографию, которая поразила подписчиков. Дело в том, что Наталья все больше становится похожа на свою сестру Жанну.