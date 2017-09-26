Дочка Панина разместила видео, как пьяный отец в нее хлебом кидается

На своей странице в Инстаграме 9-летняя Анна опубликовала шокирующее видео реакции отца на ее вопрос, будут ли они обедать. Панин не может стоять на ногах, начинает кричать на дочь, а потом запускает в нее батоном хлеба.

Действие происходит в квартире с обшарпанными стенами, старой кухней со столом, на котором красуются бутылки с алкоголем. Поклонники считают, что Нюшу пора записывать в актрисы, назвав это дешевой постановкой.

Ранее Алексей Панин показал в своем интернет-шоу «Хайпоновости» трейлер «правильной» версии фильма «Матильда». По словам Панина, этот вариант должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской.