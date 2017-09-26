Подобные инциденты могут поставить точку на карьере фотомодели, а могут, напротив, стать для девушки трамплином в шоу-бизнес. Пока участница дефиле на конкурсе Miss Spain 2017 испытывает жуткий стыд.

Для тех, кто посмотрит на этот инцидент со стороны, он покажется очень смешным. Девушки конкурса красоты в шикарных платьях дефилируют по краю бассейна и одна из участниц делает классический разворот, демонстрируя, как платье облегает фигуру. Участница не учла, что находится на скользком краю бассейна и ее, что называется, «занесло»: девушка штопором вошла в воду. Известно, что пострадавшая - Пилар Магро, которая представляла на конкурсе город Касерес.

Пилар аплодировали ее коллеги по конкурсу, чтобы поддержать, но пока это единственная награда красавицы на конкурсе. Девушка быстро пришла в себя, и даже еще раз нырнула и проплыла в платье несколько метров, прежде чем ее вытащили на край бассейна.