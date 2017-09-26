Анна Седокова опубликовала фото с новым возлюбленным

Певица Анна Седокова становится настоящей интриганкой. Артистка опубликовала несколько фотографий в Instagram и дала понять, что в ее жизни появился новый возлюбленный.

Снимок с импозантным мужчиной Анна Седокова подписала: "Полцарства за два дня на пляже с тобой... Но у тебя сегодня важный день, у меня как всегда миллион и одно дело. Но знай, из тысячи вариантов я выбрала бы только тебя!"









Лицо мужчины Анна, конечно же, не показала, заставив подписчиков помучиться.

Поклонники певицы до сих пор не знают, кто стал отцом третьего ребенка артистки - сына Гектора. Мальчика Седокова родила в США. После того, как Анна выложила фото сыночка с Анатолием Цоем, певцу приписали отцовство. Отцом Гектора считали и бизнесмена Артема Комарова, с которым певицу познакомил коллега Андрей Ковалев.