Наталья Водянова отрепетировала свою будущую свадьбу
26 сентября 2017, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская модель Наталья Водянова родила французскому бизнесмену Антуану Арно сыновей Максима и Романа, но официально они до сих пор не поженились. Старшему мальчику уже три года.
Водянова уверяет, что они с Антуаном обязательно распишутся и сыграют свадьбу. Многодетной маме пришлось отвечать на вопросы о свадьбе с Арно на бракосочетании его крестной дочери Стефани. Торжество состоялось в одном из парижских ресторанов.
По признанию Наташи, они с Антуаном давно считают себя мужем и женой и обязательно официально оформят отношения, - пишет "7 Дней". Водянова говорит, что избранник настаивает на грандиозной свадьбе и, возможно, они скоро устроят праздник.
"Можно сказать, что сегодня мы отрепетировали нашу свадьбу", - сказала Водянова на свадьбе родственника Арно.
От первого брака Наташи с британцем Джастином Портманом растут сыновья Лукас и Виктор и дочь Нева.