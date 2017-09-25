На Марию Максакову обрушился водопад

Марию Максакову пригласили выступить на презентации элитного жилого комплекса, которую посетили не только будущие жильцы, но и представители различных влиятельных кругов, политики и журналисты.



Публика наслаждалась оперным пением «вприкуску» с шампанским. Неприятный инцидент произошел с исполнительницей в момент ее выступления. Оно должно было стать кульминацией вечера, так и случилось. Во время выступления Максаковой организаторы действа запустили грандиозный фонтанный каскад длиной в 150 метров. Но именно в этот момент случился резкий порыв ветра, и на певицу обрушился целый водопад, пишут «Дни.ру». Мария с честью вышла из неожиданной ситуации, продолжив выступление.