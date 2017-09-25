Борис Корчевников возвращается на «Россию 1», где представит на суд зрителей свою авторскую программу «Судьба человека», посвященную людям с интересной судьбой. Съемки первых выпусков состоятся 28-29 сентября.

Телеканал набирает людей для массовки. Съемки пройдут поблизости от метро «Академическая». Гостями студии развлекательной телепрограммы станут звезды первой величины. На экраны новая программа выйдет в октябре.

Стоит напомнить, что программа с одноименным названием выходила на REN-ТВ. Михаил Тукмачев рассказывал о реальных драмах, трагедиях и конфликтах людей без постановочных съемок.

В конце прошлого телесезона Борис Корчевников стал генеральным директором и продюсером православного телеканала «Спаса». Назначение было одобрено лично патриархом Кириллом. Его место занял Андрей Малахов, оставивший Первый канал.

О своем возвращении в эфир «России 1» Борис Корчевников говорил во время интервью Андрею Малахову и на встрече в рамках фестиваля «Человек и вера», напоминает «СтарХит».



