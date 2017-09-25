Некогда популярный певец Николай Трубач рассказал, почему оставил сцену после обрушившейся на него славы, и как жена Елена спасла ему жизнь. Из интервью стало известно, что музыкант перенес тяжелую болезнь и едва остался жив.

В конце 90-х годов песня Николая Трубача и Бориса Моисеева "Голубая луна" сразу же стала хитом, ее крутили по всем радиостанциям и телеканалам. Однако вскоре после оглушительного успеха Трубач пропал со сцены. Как теперь стало известно, из-за постоянных гастролей и переездов у исполнителя началась двусторонняя пневмония. Он очень сильно похудел, стал весить 56 килограммов - в два раза меньше своего обычного веса. Певец признался в откровенном интервью «Собеседнику», что чувствовал себя ужасно, о продолжении концертной деятельности не могло быть и речи, он не только не мог держать трубу, но даже не мог помыться в душе без посторонней помощи.

Лечение не помогало, и тогда врачи заговорили об операции по удалению одного легкого. Певец понимал, что если это произойдет, то он станет творческим инвалидом. Против операции выступила и супруга Николая. Она стала изучать методику восстановительных дыхательных упражнений, привозила мужу импортные препараты и не соглашалась его оперировать. Постепенно пришло выздоровление, и теперь Трубач говорит, что будет за это благодарен супруге «до последней капли крови».

После этого он решил кардинально изменить свою жизнь, отказавшись от гонки за славой и деньгами. После перенесенной болезни музыкант стал очень внимательно относиться к своему здоровью, оставил все вредные привычки и занялся спортом. А если чувствует усталость, сразу отправляется в отпуск. Сейчас Трубач сочиняет песни для других артистов и снимается в кино.



