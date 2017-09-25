Певец Александр Панайотов рассказал о взятках на шоу «Голос»

Певец Александр Панайотов был участником шоу «Голос» и выступил успешно. Панайотов не стал победителем, но после этого конкурса он вернулся на сцену и завоевал новых поклонников.

Начался новый сезон телепроекта с «золотым» составом наставников. Кое-кто думает, что попасть на шоу «Голос» можно только обладая карманами, набитыми деньгами. Такие слухи распространяются. Сплетни о взятках на шоу до сих пор не подтверждал ни один участник.

Вот и Александр Панайотов назвал разговоры о взятках на «Голосе» бредом. По словам артиста, на проекте ничего такого нет, это исключено, - сообщается на сайте издания «Собеседник».

Наставники в этом сегодня Пелагея, Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский. Как отметил Панайотов, для академистов возвращение Градского будет явно на руку.