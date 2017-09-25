Певица Ирина Дубцова второй раз стала матерью

Знаменитая российская певица Ирина Дубцова стала матерью во второй раз.

Счастливая звезда поделилась информацией о радостном событии со своими многочисленными подписчиками в социальной сети Instagram. Дубцова опубликовала на своей страничке снимок с крестин детей своей подруги. Торжество состоялось в храме в честь иконы Божией Матери "Целительница" в Краснодаре.

Выяснилось, что у подруги Ирины родилась двойня, а артистку попросили стать крестной мамой одного из новорожденных малышей.