Яна Поплавская заявила, что Бузову надо было "вышвырнуть" с премии MusicBox
25 сентября 2017, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская актриса Яна Поплавская жестко высказалась в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой.
Недавно звезда вышла на красную дорожку премии MusicBox 2017 в откровенном наряде – абсолютно прозрачном кружевном комбинезоне. Более того, на Ольге практически не было нижнего белья. Яна Поплавская пришла в ужас и заявила, что новоиспеченную певицу следовало "вышвырнуть" с мероприятия.
По мнению актрисы, выглядела Бузова жалко и выбрала костюм, который категорически не подходил для формата премии, передает "7 Дней".