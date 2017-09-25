Знаменитая российская актриса Яна Поплавская жестко высказалась в адрес телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Недавно звезда вышла на красную дорожку премии MusicBox 2017 в откровенном наряде – абсолютно прозрачном кружевном комбинезоне. Более того, на Ольге практически не было нижнего белья. Яна Поплавская пришла в ужас и заявила, что новоиспеченную певицу следовало "вышвырнуть" с мероприятия.

По мнению актрисы, выглядела Бузова жалко и выбрала костюм, который категорически не подходил для формата премии, передает "7 Дней".