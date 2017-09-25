Экс-жена Ефремова актриса Ксения Качалина находится в бедственном положении

Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина находится в бедственном положении.

Экс-супруг как-то помогает Качалиной. Работы у нее сейчас нет. Соответственно, нет и средств на существование.

Ксения Качалина живет в квартире в центре Москвы. Ее соседи рассказали, что за квартплату у актрисы накопились долги. Управляющая компания была вынуждена обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать с Ксении сумму в размере 32 тысяч рублей. Пока актриса не погасила задолженность.

По некоторым данным, Качалина иногда выпивает. По ее словам, водкой и вином угощают новые знакомые, пишет "СтарХит".

Дочь Ксении и Михаила Анна-Мария живет в нынешней семье отца, свою мать навещает редко.

Ефремов и Качалина развелись после четырехлетнего брака. Качалина переехала в Индию. Появились слухи, что у актрисы появились проблемы с алкоголем. Ефремов настоял на единоличной опеке над Анной-Марией. В пятом браке Ефремов счастлив. Звукорежиссер Софья Кругликова родила ему троих детей.