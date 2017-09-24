Один из лучших дизайнеров Индии умудрился напоить Водянову

Безумно популярная супермодель Наталья Водянова приехала в Индию для посещения благотворительной организации "Образование девочкам". Там, как рассказала Наталья, она встретилась со многими индийскими деятелями.

Прозрачное платье российской модели Натальи Водяновой, надетое ею на вечеринке в Мумбаи, поразило её поклонников своим кроем, открытым декольте и прозрачной тканью. Естественно, мужчины не смогли пройти мимо Натальи.

Забавным эпизодом вечера модель поделилась в Instagram. "Этот настойчивый мужчина вчера весь вечер пытался заставить меня выпить по маленькой и, должна сознаться, в общем-то небезуспешно", – написала Наталья. Этот мужчина - один из лучших дизайнеров Индии, а также великолепный танцор и просто очень веселый человек Сандип Кхошла.

Кстати, светское мероприятие было устроено в её честь и она справедливо стала звездой вечера.

А теперь посмотрите на фото и вдумайтесь: у этой красотки пятеро детей.