Видео, как ведущий церемонии вручения премий Music Box 2017 устроил драку

Во время церемонии вручения премий Music Box - 2017 один из ведущих подрался с одной из певиц у пресс-волла, прямо во время прямого эфира. Исполнительнице не понравиля комментарий по поводу ее наряда.

Алина Ян хлопнула одного из ведущих церемонии по плечу, ударила по голове сумочкой, вроде как шутя, а через какое-то время даже пнула его ногой. Растерявшийся мужчина не смог выдумать ничего лучше, чем толкнуть певицу так, что она буквально пролетела пару метров, едва устояв на высоких каблуках.

23 августа в Crocus City Hall состоялась грандиозная церемония награждения Реальной премии MusicBox 2017, собравшая в одном месте самых ярких звезд музыкальной индустрии.