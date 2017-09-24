Телезрители критикуют Максима Галкина и Юлию Меньшову за программу "Сегодня вечером". Юморист Галкин и актриса и опытная телеведущая Меньшова стали вести развлекательную субботнюю программу на Первом канале вместо Андрея Малахова.

С самого начала критики нападали на Юлию Меньшову. Телеведущая обещала прислушаться к замечаниям зрителей. 23 сентября программа была посвящена актеру Борису Галкину. В семье 70-летнего Галкина появилась дочь. Супруга актера певица Инна Разумихина родила девочку 30 июля.

Пара откровенно рассказывала о своем знакомстве, переживаниях, о развитии отношений. Борис Сергеевич и Инна мечтали о ребенке. Теперь они налюбоваться не могут на малышку Анечку.

Зрителям показалось, что ведущая программы Юлия Меньшова задавала слишком нетактичные вопросы, перебивала гостей студии и соведущего Максима Галкина, слишком громко смеялась, закидывала голову, махала руками. Замечание телезрители сделали и Максиму Галкину.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Сен 23 2017 в 4:41 PDT

Телеведущий анонсировал новый выпуск в Instagram , а после передачи ему написали: "Максим я ожидала от Вас большего...честно....вообще Вы супер....но не в этот раз.....очень много о себе и своей семье говорили, тогда как гвоздь программы и его супруга были сами по себе". (орфография сохранена).

Напомним, Борис Галкин считал детей своей бывшей жены Елены Демидовой Влада Галкина и Машу своими детьми. Аня от Инны Разумихиной - его первая биологическая дочь.