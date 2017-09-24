Обнародованы результаты ДНК-теста на отцовство Андрея Губина

Наконец-таки разрешилась интрига с отцовством некогда популярного певца Андрея Губина, по которому сходили с ума тысячи поклонниц. Музыкант дал согласие на ДНК-тест в студии программы «Секрет на миллион».

Неожиданно у 43-летнего музыканта объявился 21-летний внебрачный сын по имени Максим Кваснюк, хотя раньше ни одна из девушек не говорила Губину о своей беременности. Своей семьи у певца никогда не было, хотя он и не отрицает внебрачных связей. Как бы там ни было, свое отцовство Губин не признал, но не отказался это сделать, если будет установлено его родство с вышеупомянутым молодым человеком.

И вот Лера Кудрявцева огласила на программе «приговор». Тест показал, что новоявленный «сын» таковым не является. Ведущая «Секрета» попросила журналистов больше не эксплуатировать эту тему.



