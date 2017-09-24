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Галкин поёт колыбельные Пугачёвой (ВИДЕО)

24 сентября 2017, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Галкин поёт колыбельные Пугачёвой (ВИДЕО)
фото: соцсети

Максим Галкин поёт колыбельные песни не только своим детям-близнецам сыну Гарри и дочке Лизе, но и любимой жене Алле. А когда он на гастролях, записывает колыбельные на видео и размещает в соцсети.

В ХХI веке есть возможность постоянно находиться на связи со своими близкими. Артисту приходится много работать, гастролировать по разным городам и странам, чтобы  достойно обеспесивать  их с Аллой Борисовной четырёхлетних малышей.

"Пока все спят и никого нет в ленте, шлю тебе, Алла любимая, колыбельную с гастролей!" - подписал видео заботливый муж и призвал супругу не скучать. Поёт артист на французском. Галкин пообещал скоро вернуться домой.

Недавно детям Галкина и Пугачёвой исполнилось по четыре года. Судя по "отчётам" родителей в соцсетях, растут Гарри и Лиза талантливыми и красивыми. Отец уже переживает, какие у Лизочки будут женихи.

Галкин ранее показал "милую сердцу фотокарточку"

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После распыления ядовитого веществ в торговом центре Лондона задержали подростка

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