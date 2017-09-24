Сегодня впоминают Веру Глаголеву - 40 дней со дня смерти актрисы

Сегодня вспоминают Веру Глаголеву. 24 сентября - сороковой день со дня смерти известной актрисы и режиссера. Вера Глаголева умерла 16 августа в немецкой клинике в Баден-Бадене.

Мало кто знал о том, что она борется с серьезным заболеванием, только самые близкие. Продюсер Наталья Иванова, которая дружила и работала с Верой Витальевной, говорит, что Глаголева была стержнем своей большой семьи, и среди подруг была центром компании - звеньевой. По словам Ивановой, любые разговоры о поводу болезни Вера пресекала.

У Глаголевой осталась незаконченная картина "Глиняная яма" по сценарию Ольги Погодиной. Фильм о непростой любви. Две сестры полюбили одного мужчину-мигранта из азиатской республики. По словам Ивановой, почти весь материал успела снять Глаголева. Режиссер мечтала доснять картину в Казахстане, - пишет "Комсомольская правда". Судьба распорядилась иначе.

Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить ее в последний путь приезжал из США первый муж, режиссер Родион Нахапетов.

"Самое большое счастье, что мы есть друг у друга!!!!Только вместе мы сила!!!!!!", - считают дочери Веры Глаголевой.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova)Сен 19 2017 в 1:33 PDT

Анастасия Шубская впервые прервала молчание после смерти матери. Напомним, балерина Анна Нахапетова огорчена, как подруги ее матери распространяются о болезни Веры Витальевны.