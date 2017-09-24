37-летнюю актрису Наталью Юнникову сразил инсульт, когда родные находились рядом

Бывший супруг актрисы Натальи Юнниковой, полюбившейся зрителям по телесериалу «Возвращение Мухтара», раскрыл подробности трагедии и пресек домыслы журналистов. После сразившего артистку инсульта медики ввели ее в искусственную кому.

"У Наташи случился инсульт, она в это время не была ни на каком застолье. Она находилась дома с мамой и нашим сыном Роланом, – поделился Антон Федотов с "Собеседником".

Дальнейшее состояние 37-летней артистки будет зависеть от того, как поведет себя ее организм, говорят врачи. В ее состоянии делать операцию не показано.

Напомним, у звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание. В реанимации ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



