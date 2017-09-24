Дмитрий Хворостовский отменил концерт в Москве, запланированный на 26 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Также с официальной страницы певца удален анонс его концерта в Бухаресте 22 сентября.

Пресс-служба ссылается на болезнь артиста, которая не позволяет ему провести концерт. Как известно, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль мозга. Оперный певец прошел несколько курсов химиотерапии, но говорить о полном излечении пока преждевременно.

Победительница 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос рассказала о болезни артиста. По ее словам, всякий недуг по здоровью – это испытание, посылаемое за грехи своих предков. Через болезнь человек отрабатывает свою карму.

Сейчас у Дмитрия идет проверка на любовь к жизни и умение ее ценить, поэтому победительница "Битвы экстрасенсов" надеется, что он будет бороться за свое будущее, поскольку он человек очень сильный, а его фанатам остается только молиться за его здоровье. Райдос уверена, что любовь со стороны почитателей энергетически сильнее недуга.



