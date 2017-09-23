Влад Соколовский перевез беременную Дакоту в загородный дом

Влад Соколовский и его беременная супруга Рита Дакота переехали в новый загородный дом. Звездная пара в течение продолжительного времени проживала в московской квартире, но теперь пара готовится к скорому появлению первенца.

Дом в Подмосковье супруги приобрели еще несколько месяцев назад, но ремонт, как обычно бывает, потребовал больше времени, чем ожидалось. В доме созданы все условия для жизни малыша. Ему отведен целый этаж здания.

Как рассказала Рита, на днях она ревела. Жаль покидать любимую норку, в которой была счастлива три года. Но ради Влада Соколовского и будущего ребенка она готова жить даже в Тундре, если ее семье там будет комфортно.